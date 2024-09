Rei Charles III se recupera de tratamento contra câncer, afirma rainha Camilla

Após sete meses de cuidados médicos, ele já está de volta à sua agenda de compromissos

ADRIAN DENNIS / AFP Rei Charles III da Grã-Bretanha acena ao sair, com a rainha Camilla da Grã-Bretanha, da Clínica de Londres, em Londres



A rainha Camilla, de 77 anos, compartilhou, nesta terça-feira (3) informações sobre a saúde do rei Charles III, que tem 75 anos, afirmando que ele está “indo muito bem” após um longo período de tratamento contra o câncer. A declaração foi feita durante uma visita ao Dyson Cancer Centre, localizado em Bath, na Inglaterra, onde a rainha se mostrou otimista em relação à recuperação do monarca. O rei Charles foi diagnosticado com câncer em fevereiro deste ano, o que o levou a se afastar temporariamente de suas funções reais para se dedicar ao tratamento.

Após sete meses de cuidados médicos, ele já está de volta à sua agenda de compromissos, demonstrando progresso significativo em sua saúde. Durante o verão, o casal real passou um tempo no castelo de Balmoral, um local tradicional de descanso para a família. A rainha Camilla expressou alívio ao ver o marido se recuperando e retomar suas atividades, o que é um sinal positivo para a monarquia britânica. Em outubro, o rei Charles e a rainha Camilla têm planos de realizar uma turnê pela Austrália e Samoa, marcando um retorno às obrigações oficiais.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA