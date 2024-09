Príncipe Harry considera retorno parcial ao Reino Unido para reparar imagem pública

Segundo a imprensa, um amigo do príncipe acredita que se ele retornar ao Reino Unido e participar de eventos discretos, poderá reconquistar o apoio do povo britânico

O príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, está planejando um regresso parcial ao seu país para reparar sua imagem pública, após se afastar do trabalho da monarquia em 2020, segundo informou nesta segunda-feira (2) a imprensa britânica. O duque de Sussex, de 39 anos, está tentando “reabilitar” sua imagem em seu país e melhorar a relação com o pai, que este ano revelou que está tratando um câncer, do qual não deu detalhes. Aparentemente, o príncipe consultou amigos e ex-assessores de confiança sobre uma possível estratégia, e essas opções incluíam o retorno a alguma obrigação real discreta. Os duques de Sussex, Harry e Meghan — pais de dois filhos, os príncipes Archie e Lilibet — mudaram-se para os Estados Unidos após deixarem de ser membros ativos da realeza em janeiro de 2020.

Segundo a imprensa, um amigo do príncipe acredita que se retornar ao Reino Unido e participar de eventos discretos, poderá reconquistar o apoio do povo britânico, após sua imagem ter sido manchada no país pelas revelações que fez em seu livro ‘Spare’ sobre seu tenso relacionamento com sua família. No final de agosto, a imprensa noticiou que os príncipes William e Harry compareceram ao funeral do cunhado da mãe, Robert Fellowes, no condado inglês de Norfolk, mas não se falaram. O duque de Sussex viajou dos EUA para assistir ao serviço religioso que teve lugar na Igreja de Santa Maria, na cidade de Snettisham, em Norfolk (leste de Inglaterra).

Fellowes, que morreu no início de agosto aos 82 anos, era secretário particular da falecida rainha Elizabeth II e era casado com Jane Fellowes, uma das irmãs da princesa Diana. Segundo a imprensa, os irmãos, que estão afastados, fizeram uma aparição discreta e sentaram-se separados no templo religioso. Em seu livro biográfico, Harry acusou seu irmão de empurrá-lo para dentro de uma tigela de cachorro em uma briga que tiveram por causa do relacionamento do duque com a atriz americana Meghan Markle.

