Rei da Jordânia confirma lançamento aéreo de ‘ajuda médica urgente’ para Gaza

Guerra no Oriente Médio vai completar um mês nesta terça-feira, 7, e já deixou mais 11 mil pessoas mortas

EFE/EPA/ALI MOUSTAFA Caminhão de um comboio de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza estacionado fora do portão fronteiriço de Rafah, no Egito



A força aérea da Jordânia lançou suprimentos médicos vitais para um hospital na Faixa de Gaza. A informação foi confirmada nas primeiras horas desta segunda-feira, 6, pelo rei Abdullah II da Jordânia. “Nosso corajoso pessoal da força aérea lançou pelo ar à meia-noite ajuda médica urgente para o hospital de campanha jordaniano em Gaza”, informou o líder na rede social X, antigo Twitter. “É nosso dever ajudar nossos irmãos e irmãs feridos na guerra em Gaza”, comentou, acrescentando: “Estaremos sempre lá para nossos correligionários”. O anúncio do lançamento aéreo ocorreu enquanto o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, concluía uma viagem diplomática regional, durante a qual teve reuniões em Amã com seus pares da Jordânia, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. No domingo, 5, Blinken visitou a Cisjordânia ocupada, o Iraque e Chipre, como parte de sua viagem focada em ajudar os civis em Gaza e prevenir ataques de grupos apoiados pelo Irã contra as tropas americanas em retaliação à guerra na Faixa. Os combates se intensificaram na Faixa de Gaza neste domingo, marcando o 30º dia desde que os terroristas do Hamas invadiram a fronteira com Israel, matando mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, e sequestrando mais de 240, segundo autoridades israelenses. Desde então, Israel tem bombardeado incessantemente Gaza e enviado tropas por terra, resultando em um total de 9.770 mortes no território palestino, de acordo com o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas. Daniel Hagari, porta-voz militar israelense, afirmou neste domingo que o exército cercou a cidade de Gaza pelo norte da Faixa, dividindo o território palestino em dois. “Agora existem uma Gaza ao sul e uma Gaza ao norte”, declarou.

*Com informações da EFE.