Reino Unido adia imposição de sanções à petrolífera russa Lukoil até fevereiro

O Gabinete de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido informou nesta quinta-feira (27) que permitirá a continuação das operações comerciais da petrolífera russa Lukoil e suas subsidiárias até 26 de fevereiro de 2026. As sanções estavam programadas para entrar em vigor na sexta-feira (28).

A Lukoil e a Rosneft também foram sancionadas pelos EUA em outubro, e algumas dessas medidas também foram adiadas.

As penalidades direcionadas ao setor de energia da Rússia visam atacar o poder de Moscou em meio à invasão da Ucrânia.

