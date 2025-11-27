Jovem Pan > Notícias > Mundo > Reino Unido adia imposição de sanções à petrolífera russa Lukoil até fevereiro

Reino Unido adia imposição de sanções à petrolífera russa Lukoil até fevereiro

As penalidades direcionadas ao setor de energia da Rússia visam atacar o poder de Moscou em meio à invasão da Ucrânia

  • Por Jovem Pan
  • 27/11/2025 18h43
  • BlueSky
Nikolay DOYCHINOV / AFP BULGARIA-RUSSIA-UKRAINE-US-ENERGY A Lukoil e a Rosneft também foram sancionadas pelos EUA em outubro

O Gabinete de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido informou nesta quinta-feira (27) que permitirá a continuação das operações comerciais da petrolífera russa Lukoil e suas subsidiárias até 26 de fevereiro de 2026. As sanções estavam programadas para entrar em vigor na sexta-feira (28).

A Lukoil e a Rosneft também foram sancionadas pelos EUA em outubro, e algumas dessas medidas também foram adiadas.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

As penalidades direcionadas ao setor de energia da Rússia visam atacar o poder de Moscou em meio à invasão da Ucrânia.

Leia também

Em primeira viagem internacional, papa diz que mundo vive '3ª Guerra Mundial em pedaços'
França anuncia serviço militar voluntário em meio a tensões crescentes com Rússia

*Com informações do Estadão Conteúdo

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >