Esquerdista Cepeda e direitista De la Espriella disputarão 2º turno na Colômbia

De la Espriella obteve uma pequena vantagem (44%) sobre o senador Cepeda (41%), herdeiro político do presidente de saída, Gustavo Petro

Reprodução/Instagram Cepeda e Espriella



O esquerdista Iván Cepeda e o direitista Abelardo de la Espriella disputarão um segundo turno em 21 de junho na Colômbia, após o primeiro turno das eleições presidenciais realizado neste domingo (31).

Com mais de 97% das urnas apuradas, o excêntrico advogado milionário De la Espriella obteve uma pequena vantagem (44%) sobre o senador Cepeda (41%), herdeiro político do presidente de saída, Gustavo Petro.

Admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do mandatário salvadorenho, Nayib Bukele, De la Espriella promete acabar com os diálogos de paz com os grupos armados ilegais e aumentar a pressão militar nos territórios onde operam.

Cepeda, candidato do Pacto Histórico, disse que continuará com as políticas de Petro, incluindo a “paz total” com a qual o mandatário cessante impulsionou conversações com os ilegais em meio a críticas de oponentes.

*com informações da AFP e do Estadão Conteúdo