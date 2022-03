Reino Unido aumenta pressão econômica à Rússia e impõe sanções comerciais

Tarifas punitivas vão ser colocadas sobre a vodca, peles de animais e metais; artigos de luxos vão ser proibidos de serem exportados

Gareth Fuller / POOL / AFP Ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, diz que as novas sanções impedem o acesso da Rússia às finanças internacionais



O Reino Unido impôs, nesta terça-feira, 15, sanções comerciais à Rússia em resposta à invasão à Ucrânia que já chega ao seu 20º dia. As novas medidas incluem tarifas punitivas, com aumento de 35 pontos, sobre produtos como vodca, peles de animais e metais como prata, alumínio, cobre e proibir a exportação de artigos de luxo. “As tarifas se somam aos esforços do Reino Unido para impedir o acesso da Rússia às finanças internacionais, sancionar os comparsas de Putin e exercer pressão econômica máxima sobre seu regime”, disse o ministro das Finanças, Rishi Sunak, no comunicado. Essas novas sanções se unem às outras que já estão em vigor desde a invasão, que aconteceu em 24 de fevereiro, e aumenta a pressão econômica sobre o regime de Moscou. “Nossas novas tarifas vão isolar ainda mais a economia russa do comércio mundial, garantindo que não se beneficie do sistema internacional baseado em regras que não respeita”, declarou Sunak.