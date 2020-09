Reino Unido soma 7.143 novos casos de Covid-19 e bate outro recorde diário

Com o aumento significativo das infecções por coronavírus neste país, o primeiro-ministro Boris Johnson deve apresentar amanhã um relatório sobre a atual situação da pandemia

Neil Hall/EFE O Reino Unido está sofrendo com a pandemia de covid-19



A segunda onda do novo coronavírus está atingindo em cheio o Reino Unido. Nesta terça-feira, 29, as autoridades locais confirmaram mais 7.143 pessoas contaminadas, o maior número alcançado desde o começo da pandemia. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde britânico, 71 pessoas morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 42.072 óbitos no país, um dos mais afetados em toda a Europa. Os números divulgados por outras agências de estatística do país apontam que o Reino Unido registra, na verdade, cerca de 57,9 mil mortes, levando-se em consideração as informações contidas nos registros de óbitos.

Com o aumento significativo das infecções por coronavírus neste país, o primeiro-ministro Boris Johnson deve apresentar amanhã um relatório sobre a atual situação da pandemia, bem como possíveis novas medidas para conter a rápida disseminação da doença. Em relação às regulamentações em vigor no Reino Unido para enfrentar a pandemia, o líder “conservador” precisou hoje pedir desculpas por ter criar confusão em um encontro com jornalistas sobre as regras que seu governo vai impor a quase dois milhões de pessoas no nordeste da Inglaterra para conter o vírus.

*Com informações da Agência EFE