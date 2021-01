Reino Unido bate recorde e registra 1,5 mil mortes por Covid-19 em 24 horas

Entre as nações do Reino Unido, o País de Gales é o local com maior taxa de óbitos por habitantes; Inglaterra tem maior número geral de mortes pela Covid-19

EFE/EPA/NEIL HALL - 05/01/2021 Reino Unido se aproxima das 85 mil mortes por Covid-19



O Reino Unido registrou nesta quarta-feira, 13, um recorde diário de mortes por Covid-19. Em um período de 24 horas, 1.564 novos óbitos foram confirmados. Com isso, o número geral de vítimas fatais da doença desde o início da pandemia é de 84.767. O número total de pessoas contaminadas, por sua vez, é de 3,2 milhões. As informações são da base de dados governamentais, que também mostram a quantidade de testes conduzidos na população. Na última semana, mais de 4 milhões de exames foram feitos nos europeus. O País de Gales é a nação do Reino Unido com maior número de casos por habitantes, mas a Inglaterra é o país que representa o maior número de contaminações em geral, com mais de 2,7 milhões de casos.

O conglomerado de nações iniciou a vacinação no último dia 8 de dezembro de 2020, tendo como prioritários profissionais da saúde e idosos moradores de asilos. A primeira vacina aplicada na população foi a desenvolvida pela Pfizer com a BioNTech, mas no dia 4 de janeiro o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford com a AstraZeneca também passou a ser aplicado na população. Segundo os dados governamentais, 2,6 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina até essa terça-feira, 12. O crescimento das mortes na região fez com que o Nightingale Hospital, hospital de campanha montado na zona leste de Londres, fosse reaberto à população. Na última semana, quase 27 mil pessoas foram internadas.