Reino Unido soma maior número de casos diários de Covid-19 desde junho

O Reino Unido registrou, nesta quinta-feira, 1.522 novos casos de Covid-19, 474 a mais do que ontem, sendo o maior aumento diário no país desde o dia 12 de junho. Nas últimas 24 horas, houve 12 mortes provocadas pelo novo coronavírus, chegando a um total de 41.477 vítimas desde o início da pandemia, de acordo com os números divulgados pelo governo britânico, que incluem óbitos que ocorreram até 28 dias após o paciente testar positivo. Dados independentes divulgados por agências de estatística do Reino Unido indicam que cerca de 57,2 mil certificados de óbito que mencionam a Covid-19 foram registrados até agora no país. Entre ontem e hoje, as autoridades sanitárias realizaram 186,5 mil testes de diagnóstico, elevando o total acumulado de testes para 16.273.209, enquanto 109 pessoas foram internadas em hospitais do Reino Unido devido à doença.

O sistema público de saúde informou que, na última semana, os rastreadores conseguiram identificar e se comunicar com 75,5% dos contatos das pessoas que testaram positivo na Inglaterra. O governo britânico estabeleceu como meta controlar pelo menos 80% desses contatos, objetivo que não conseguiu atingir nas últimas nove semanas. A diretora do Instituto Nacional de Proteção à Saúde (NIHP), Dido Harding, disse que há planos para continuar desenvolvendo o programa de rastreamento e aumentar a capacidade de processamento de testes de diagnóstico.

Uma das áreas onde a propagação de infecções é preocupante é na cidade de Liverpool, na Inglaterra, onde a Câmara Municipal pediu hoje os seus habitantes, em particular os menores de 40 anos, que cumpram as normas sanitárias para tentar conter a epidemia. O aumento da transmissão do vírus ocorre poucos dias antes das escolas na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte começaram a reabrir, a partir da próxima semana.

*Com informações da EFE