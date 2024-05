Reino Unido detém os primeiros imigrantes que serão deportados para Ruanda

Nova regulamentação do governo do primeiro-ministro, Rishi Sunak, foi aprovada pelo Parlamento em abril

JUSTIN TALLIS / AFP A pasta disse que as detenções, cujo número não especificou, foram efetuadas em diversas operações em todo o país



O Ministério do Interior do Reino Unido anunciou, nesta quarta-feira (1), que já deteve os primeiros imigrantes que serão enviados para Ruanda, em preparação para a principal política de imigração do primeiro-ministro, Rishi Sunak. A pasta disse que as detenções, cujo número não especificou, foram efetuadas em diversas operações em todo o país, que continuarão nos próximos dias, após o Parlamento ter aprovado na semana passada considerar Ruanda um “país seguro” para enviar os potenciais refugiados. Também foi indicado que já foram reservados aviões comerciais para realizar voos charter e também um aeroporto, com a previsão de que sejam fretados nas próximas semanas.

O ministro do Interior britânico, James Cleverly, disse que o pacto com Ruanda para acolher os requerentes de asilo que chegam ao território britânico por rotas irregulares “é uma resposta pioneira ao desafio global da imigração ilegal”.“Nossas equipes dedicadas estão trabalhando em ritmo acelerado para prender rapidamente aqueles que não têm o direito de estar aqui, para que os voos possam decolar”, disse. “Esta é uma tarefa complexa, mas continuamos absolutamente empenhados em tornar operacional a iniciativa, no sentido de travar os barcos (vindos da França através do Canal da Mancha) e acabar com o modelo de negócio dos gangues de tráfico de pessoas”, completou o ministro.

*Com informações da EFE