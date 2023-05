Reino Unido doará arsenal de mísseis de longo alcance à Ucrânia

Ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace declarou que a doação do armamento dará ao país uma chance de se defender da brutalidade russa, que vem atacando infraestruturas ucranianas

O governo britânico enviará mísseis de longo alcance para o exército ucraniano, de acordo com declaração do ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace. “Hoje posso confirmar que o Reino Unido está doando mísseis Storm Shadow à Ucrânia. Os Storm Shadow são mísseis de longo alcance, convencionais e guiados com precisão”, explicou Wallace à Câmara dos Comuns do Parlamento Europeu. O possível envio, agora ratificado, foi recebido com ameaças por parte da Rússia, que interpreta estas novas capacidades para a Ucrânia como uma escalada que será respondida de forma proporcional. A doação destes sistemas de armamento dá à Ucrânia a melhor chance de se defender da brutalidade russa, especialmente dos ataques deliberados às infraestruturas civis ucranianas, que vão contra o direito internacional”, afirmou Wallace na sua declaração.

“A Ucrânia tem o direito de se defender contra isto”, reiterou o ministro, insistindo que estes mísseis “permitirão à Ucrânia expulsar as forças russas que se encontram dentro do território soberano ucraniano”. O ministro da Defesa afirmou que não planeja falar sobre as capacidades destes mísseis, mas observou que “estes sistemas não estão sequer ao nível dos mísseis hipersônicos russos AS-24 killjoy”, nem estão ao nível dos “mísseis de cruzeiro Kalibr, que têm um alcance de 2.000 quilômetros, cerca de sete vezes superior ao do Storm Shadow”. “A Rússia tem de reconhecer que as suas ações resultaram no fornecimento destes sistemas à Ucrânia”, disse o ministro britânico, concluindo que esta foi “uma resposta calibrada e proporcional às escaladas da Rússia”.

*Com informações da agência EFE