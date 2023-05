Trump se recusa a declarar apoio à Ucrânia ou Rússia em meio à guerra

Ex-presidente norte-americano defendeu a necessidade de resolver o conflito e afirmou que, caso seja reeleito à presidência, irá solucionar a questão de forma rápida

ANDY BUCHANAN / AFP Recentemente, Trump cresceu nas pesquisas e ampliou favoritismo na indicação à disputa presidencial dos EUA



O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se recusou a declarar qual lado apoia na guerra entre Ucrânia e Rússia, durante entrevista realizada nesta quarta-feira, 11. “Eu não penso em termos de ganhar ou perder. Penso em termos de solucionar. Quero que todos parem de morrer. Eles estão morrendo. Russos e ucranianos. Quero que parem de morrer. E farei isso”, afirmou ao canal CNN. O posicionamento do político vai contra a postura adotada por sua legenda, o Partido Republicano, que apoia Kiev no conflito. Trump ainda afirmou que, caso vença as eleições de 2024, resolverá o conflito de forma rápida. “Vou conseguir isto em 24 horas. Vou fazer. Você precisa do poder da presidência para fazer isto”, disse.

Alguns minutos antes, o ex-presidente insistiu que poderia deter a guerra que começou em fevereiro do ano passado ao negociar diretamente com o presidente russo Vladimir Putin e com o ucraniano Volodimir Zelensky. “Vou encontrar Putin. Vou encontrar Zelensky. Ambos têm fragilidades e pontos os dois têm pontos fortes. E dentro de 24 horas esta guerra será solucionada. Vai acabar”, garantiu. Em outro momento, Trump se recusou a declarar se acredita que Putin é um criminoso de guerra pelas supostas atrocidades cometidas na Ucrânia. “Se você disser que ele é um criminoso de guerra, será muito mais difícil alcançar um acordo para fazer com que esta coisa pare”, acrescentou. O ex-presidente disse que “Putin cometeu um erro” ao invadir a Ucrânia. Trump, 76 anos, já anunciou sua campanha para presidência e a intenção de ser nomeado pelo Partido Republicano, apesar de ter sido indiciado criminalmente e de ser alvo de várias investigações por acusações graves.

*Com informações da agência AFP