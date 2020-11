Reino Unido e Canadá manterão relação comercial após o Brexit

O acordo envolve 20 bilhões de libras e assegura a continuidade dos tratados econômicos dos países nos termos atuais mesmo após o país britânico deixar a União Europeia

EFE/Archivo Trudeau garantiu que o seu país manterá comércio bilateral com o Reino Unido



Neste sábado, 21, o Reino Unido e o Canadá chegaram a um acordo para manterem a suas relações comerciais nos termos atuais mesmo após o término do período de transição do Brexit em 31 de dezembro. O tratado foi selado entre os primeiros-ministros Boris Johnson e Justin Trudeau através de uma videoconferência, segundo o divulgou o Departamento de Comércio Internacional britânico. A secretária da entidade, Liz Truss, esclareceu que essa relação envolve 20 bilhões de libras e assegura “milhares de empregos”. O departamento disse, ainda, que futuras negociações poderiam trazer maiores benefícios para o Reino Unido em áreas como comércio eletrônico, empoderamento econômico das mulheres e meio ambiente. “Esperamos assinar um novo acordo mais ambicioso no próximo ano, com o objetivo de criar mais oportunidades de negócios e melhorar a vida das pessoas em todo o país”, concluiu Truss.

*Com informações da EFE