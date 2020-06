Reino Unido inicia quarentena obrigatória a viajantes que cheguem do exterior

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Ao chegar ao país de avião, trem ou balsa, os viajantes, incluindo cidadãos britânicos, devem preencher um formulário no qual fornecerão seus dados



As pessoas que a partir desta segunda-feira (8) desembarcarem no Reino Unido vindas de outros países deverão manter uma quarentena obrigatória de 14 dias para evitar novos surtos “importados” do novo coronavírus.

Aqueles que violarem a medida serão penalizados na Inglaterra com uma multa de 1 mil libras (cerca de R$ 6,2 mil), conforme anunciado no mês passado pela ministra do Interior britânico, Priti Patel, embora a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte — o resto do Reino Unido — tenham fixado suas próprias sanções.

Ao chegar ao país de avião, trem ou balsa, os viajantes, incluindo cidadãos britânicos, devem preencher um formulário no qual fornecerão seus dados, como o endereço em que ficarão em quarentena e o número de telefone de contato.

A medida, que será analisará pelo governo a cada três semanas, prevê que os agentes britânicos farão visitas aleatórias aos domicílios para monitorar se essa norma está sendo cumprida.

Serão isentos os que chegarem da República da Irlanda, das Ilhas Anglo-Normandas e da Ilha de Man, além de alguns trabalhadores, como os profissionais da saúde, transportadores e trabalhadores sazonais contratados para a agricultura.

Os viajantes que chegam ao Reino Unido a partir de hoje também são aconselhados a dirigir seu próprio veículo até seu destino sempre que possível e, uma vez lá, não utilizarem transporte público ou táxi.

Durante a quarentena, essas pessoas não poderão ir ao trabalho, à escola — no caso de menores — a locais públicos ou receber visitas.

*Com informações da EFE