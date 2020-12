Reino Unido já vacinou mais de 137 mil pessoas contra a Covid-19

A campanha começou na semana passada com o imunizante desenvolvido pela Pfizer; vacina de Oxford ainda está sendo avaliada

EFE/EPA/STRINGER Apesar da vacinação já ter começado, a alta propagação do coronavírus fez o governo determinar o fechamento de bares em Londres



Mais de 137 mil pessoas foram vacinadas na primeira semana da campanha de imunização contra o novo coronavírus no Reino Unido. As aplicações começaram no último dia 8, pouco depois que a agência reguladora de medicamentos do país autorizou o uso emergencial da fórmula desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech. Nesse primeiro momento, estão sendo imunizados os grupos mais vulneráveis à Covid-19, processo que só deve ser concluído nos primeiros meses de 2021. O número total de pessoas já vacinadas até agora foi divulgado nesta quarta-feira, 16, por Nadhim Zahawi, responsável pelo desenvolvimento de vacinas no país. Através do seu perfil oficial no Twitter, ele especificou que 108 mil pessoas foram vacinas na Inglaterra, 7 mil no País de Gales, 4 mil na Irlanda do Norte e 18 mil na Escócia.

No mesmo dia, o governo britânico decidiu para “muito alto” o nível de propagação do novo coronavírus em Londres e nos condados de Essex e Hertforshire. Com isso, fica determinado o fechamento de academias, restaurantes e bares, a menos que estes últimos façam entrega em domicílio. Também ficam proibidas as reuniões sociais em locais fechados, com permissão de encontros entre moradores que vivem em diferentes residências apenas em área externa e com no máximo seis pessoas. Enquanto isso, o imunizante produzido pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca está sendo avaliado e deve ser aprovado ainda nas próximas semanas.

*Com informações da EFE