Reino Unido registra temperatura histórica ao atingir 40º em plena onda de calor extremo

Recorde anterior tinha sido 38,7 ºC, registrado em 25 de julho de 2019; especialistas explicam que essas alterações são consequência direta da crise climática

EFE/EPA/NEIL HALL Pessoas usam guarda-chuvas para se proteger do sol em Londres, Grã-Bretanha



O Reino Unido registrou temperatura recorde nesta terça-feira, 19. Em meio à onda de calor que atinge o oeste da Europa, o país da rainha chegou aos 40ºC. O recorde anterior no Reino Unido era de 38,7 ºC, registrado em 25 de julho de 2019 em Cambridge. Esta é a segunda onda de calor em apenas um mês na Europa, cujo aumento é, segundo os cientistas, uma consequência direta da crise climática, uma vez que as emissões de gases de efeito de estufa aumentam sua intensidade, duração e frequência. Além das altas temperaturas, incêndios florestais também tem sido registrado e permanecem incontroláveis na Península Ibérica. O calor foi que dois aeroportos de Londres precisaram suspender as operações porque as pistas derreteram e foram danificadas.

A situação se repete em outros países da Europa. Na Espanha, onde a onda de calor extremo começou há nove dias, os incêndios persistem, especialmente na província de Zamora (noroeste), que já sofreu um grande incêndio há um mês. Segundo as autoridades regionais, quase 6 mil pessoas tiveram que ser deslocadas. Após vários dias em que as temperaturas ultrapassaram os 40ºC em grande parte do país, a agência de meteorologia espanhola anunciou uma pequena trégua. Mas o termômetro deve permanecer próximo de 40ºC em algumas áreas e voltar a subir a partir de quarta-feira, especialmente em Madri e Andaluzia. Uma máxima de 44ºC pode ser alcançada novamente em Sevilha neste fim de semana.

*Com informações da AFP