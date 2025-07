Reino Unido se prepara para realizar entregas aéreas de ajuda humanitária na Faixa de Gaza

Anúncio foi feito após conversa entre o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz

EFE/EPA/ANDY RAIN / POOL Keir Starmer e Emmanuel Macron



O Reino Unido está se preparando para realizar entregas aéreas de ajuda humanitária na Faixa de Gaza e evacuar “crianças que necessitam de assistência médica”, informou Downing Street neste sábado (26). O anúncio foi feito após uma conversa telefônica entre o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz. “O primeiro-ministro explicou como o Reino Unido também implementará planos para colaborar com parceiros como a Jordânia para lançar ajuda aérea e evacuar crianças que necessitem de assistência médica”, indicou um comunicado de Downing Street.

Na véspera, Paris, Berlim e Londres pediram ao governo israelense que “levante imediatamente as restrições ao envio de ajuda”. Israel enfrenta crescente pressão internacional devido à grave situação humanitária no território palestino. No final de maio, o governo israelense suspendeu parcialmente o bloqueio total imposto em Gaza no início de março. Os mais de dois milhões de moradores enfrentam grandes dificuldades para acessar alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais.

De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, a agência da ONU responsável pela ajuda alimentar, aproximadamente um terço dos habitantes da Faixa passa dias sem comer. Um funcionário israelense declarou na sexta-feira à AFP que as entregas aéreas de ajuda humanitária seriam retomadas rapidamente em Gaza, um território devastado por mais de 21 meses de guerra e ameaçado pela fome. Essas entregas devem ser realizadas “sob coordenação dos Emirados Árabes Unidos e da Jordânia”, declarou sob condição de anonimato.

*Com informações da AFP