Reino Unido vai testar cachorros para detectarem pessoas com covid-19

O governo do Reino Unido autorizou neste sábado (16) a realização de testes em cães para determinar se eles podem ser treinados para detectar a covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, em pessoas.

O Reino Unido já reservou 500 mil libras (cerca de R$ 3,5 milhões) para esses testes como uma maneira de usar outro método de detecção para controlar a covid-19 no país, onde 33.998 pessoas já morreram desde o início da pandemia.

Estes testes serão conduzidos pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (LSHTM, sigla em inglês), pela Universidade de Durham e pela instituição de caridade Medical Detection Dogs, segundo informações da imprensa local.

Essa instituição de caridade conseguiu treinar cães para descobrir alguns tipos de câncer, Parkinson e malária — por isso acredita que o mesmo pode ser feito com a Covid-19.

Para isso, seis cães — labradores e cockers — serão colocados em contato com o cheiro de pacientes com o novo coronavírus de diferentes hospitais de Londres e serão ensinados a diferenciá-lo do cheiro de outras pessoas que não têm a doença.

Esses cães “têm o potencial de ajudar a detectar rapidamente (a doença) nas pessoas, o que pode ser vital no futuro”, disse Claire Guest, diretora-executiva da instituição de caridade.

Se os testes forem bem-sucedidos, estima-se que cada cão será capaz de fazer um reconhecimento de cerca de 250 pessoas por hora, o que é considerado um bom método para ser colocado em prática, por exemplo, nos aeroportos.

James Logan, chefe do departamento de controle de doenças no LSHTM, observou que, caso a experiência dê certo, isso pode “revolucionar” a maneira como o vírus é descoberto.

*Com informações da EFE