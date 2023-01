Repórter faz ovo congelar em segundos no frio extremo de -53ºC na China; assista

Temperatura foi a mais baixa já registrada na cidade de Mohe desde 1969, mas o recorde do país é -58ºC

Reprodução/Youtube/@SkyNews Ovo congela em questão de segundos na China



A cidade de Mohe, na China, atingiu no domingo, 22, a menor temperatura já registrada na região. Os termômetros marcaram -53ºC, informou a mídia estatal chinesa nesta terça-feira, 24. Desde 1969, quando o recorde foi -52,3º, os moradores da não enfrentavam um frio tão extremo. Para mostrar o quanto a temperatura estava baixa, uma correspondente da emissora estatal CCTV quebrou um ovo em cima de uma pá, e o alimento congelou em questão de segundos. Apesar de ser um recorde na região, essa não foi a temperatura mais baixa já registrada na China. Em 2009, a cidade de Genhe, que também fica no norte, atingiu -58ºC. Mohe, é um destino que faz fronteira com a Rússia, e é conhecida como “Polo Norte” da China. Segundo o jornal ‘China Daily’ o local é considerado o mais frio da China e que seu período de inverno “geralmente dura oito meses”. Mohe virou um ponto turístico depois que as autoridades desenvolveram programas de turismo de inverno.