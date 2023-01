Homem desarma atirador que matou 11 pessoas na Califórnia e impede tragédia maior; veja vídeo

Bradon Tsay, de 26 anos, ‘lutou’ por 20 segundo com autor do crime e disse que ele não escondeu que queria fazer algo ruim

Um homem de 26 anos, identificado como Bradon Tsay, desarmou o Huu Can Tran, suspeito de ter matado 11 pessoas em uma escola de dança na Califórnia, e impediu que o massacre fosse maior. Um câmera de segurança registrou o momento em que o jovem partiu para cima do atirador e conseguiu tirar a arma de suas mãos. Os dois ainda chegaram a ter um embate físico por cerca de 20 segundos para disputar a posse do equipamento, mas em determinado momento Tran parece desistir e vai embora. O vídeo foi obtido pelo canal americano ‘NBC News’. Em entrevista ao ‘New York Time’, Tsay contou que estava em seu escritório quando ouviu um barulho em um estúdio e foi chegar o que era, quando se deparou com uma arma semiautomática apontada contra si. “Ele estava olhando para mim e em volta, sem esconder que estava tentando fazer algo ruim. Os olhos dele eram ameaçadores. Por sua linguagem corporal, sua expressão séria, ele estava procurando pessoas”, declarou. Tsay estava na segunda escola de dança a qual o atirador tinha se direcionado. Ele não sabia do outro ataque que tinha acontecido em Monterey Park, a cerca de 3km. O ataque a tiros na Califórnia, realizado no sábado, 21, deixou 11 mortos, sem contar o atirador que foi encontrado morto dentro de uma van. O ataque a tiros aconteceu após a festa do Ano Novo Chinês, em Monterey Park, lar de 60 mil pessoas, a maioria de origem asiática, e onde dezena de milhares de pessoas se reuniram para o festival de dois dias.