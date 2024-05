Representante do Escritório de Taiwan no Brasil reivindica participação da ilha em evento da OMS

Benito Liao afirma que convite para a 77ª Assembleia Mundial da Saúde; presidente Lai Ching-te, que defende independência da China, tomou posse na semana passada

A 77ª Assembleia Mundial da Saúde, promovida pela OMS (Organização Mundial da Saúde), ocorrerá de 27 de maio a 1º de junho de 2024, no Palácio das Nações, em Genebra, Suíça. Apesar da importância do evento para a promoção da saúde global, a ausência de Taiwan na lista de convidados tem gerado insatisfação. A ilha, com uma população de 23 milhões de pessoas, não foi convidado a participar da assembleia, uma decisão atribuída a considerações políticas. A exclusão tem sido criticada por representantes taiwaneses, que destacam as contribuições significativas do país para a saúde global e os direitos humanos relacionados à saúde. Benito Liao, representante do Escritório de Taiwan no Brasil, afirmou que a ausência representa um grave erro da OMS, ignorando os interesses de saúde dos taiwaneses. Ele ressaltou que Taiwan tem sido um “parceiro confiável e comprometido na defesa do direito universal à saúde em todas as partes do mundo”. A ilha vive momento tenso após a posse na semana passada do presidente Lai Ching-te, que defende independência da China.

Liao sublinhou a necessidade de a OMS adotar uma postura mais inclusiva, convidando Taiwan a participar do evento. “O tema ‘Todos pela Saúde, Saúde para Todos’,adotado para o evento, é, sem dúvida, o princípio mais fundamental e importante estabelecido da Assembleia Mundial de Saúde. Diante disso, instamos à OMS a adotar uma postura mais aberta, inclusiva e flexível, em conformidade com seus próprios princípios profissionais, e que, portanto, convide, ativamente, Taiwan a participar dessa missão.” A inclusão de Taiwan, de acordo com Liao, garantiria que todos os esforços globais pela saúde fossem representados de maneira democrática e justa.