Resort nudista na França registra mais de 100 casos de Covid-19

A taxa de infecção foi quatro vezes maior entre os frequentadores do resort do que entre os habitantes da cidade

Wikimedia Região de Cap d’Agde, no sul da França, teve surto de Covid-19 em resort naturista



O resort naturista Cap d’Agde, no sul da França, registrou mais de 100 casos de Covid-19 nos últimos dias. A informação foi confirmada pelas autoridades sanitárias da região neste domingo (23). Destino de muitos turistas no verão, o resort teve 38 casos positivos na segunda-feira passada (17) e mais 57 na quarta-feira (19). A taxa de infecção foi quatro vezes maior entre os frequentadores do resort do que entre os habitantes da cidade. Além dos mais de 100 positivos, outras 50 pessoas foram diagnosticadas com a doença após voltarem para casa.

As autoridades francesas não explicaram o que causou um aumento tão significativo nos casos de Covid-19 na região, mas os números vêm quando a França parece enfrentar uma segunda onda da pandemia. Só neste domingo, o país teve 4,9 mil novos casos, o maior número de diagnósticos em 24 horas desde maio. O ministro da Saúde, Olivier Veran, ressaltou que a situação não é tão preocupante quanto em fevereiro e o país não deve enfrentar um novo bloqueio total. Até agora, a França já teve 30.518 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.