Reino Unido: Boris Johnson diz que retorno das aulas é de ‘importância vital’

Em março, o governo ordenou o fechamento de escolas para conter a propagação do coronavírus

Julian Simmonds/EFE Em mensagem divulgada no domingo, antes do início do ano letivo em setembro, o premiê disse que o risco das crianças contraírem o novo coronavírus é baixo



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, considera o retorno das aulas de “importância vital”. Para ele, a ausência das crianças nas escolas é mais prejudicial ao seu desenvolvimento do que o risco de contrair a Covid-19. Em mensagem divulgada no domingo, antes do início do ano letivo em setembro, o premiê disse que o risco das crianças contraírem o novo coronavírus é baixo e ressaltou que o fechamento contínuo de escolas também não é bom para a saúde delas. A mensagem foi divulgada após consultores médicos também indicaram, durante o fim de semana, que os riscos a longo prazo para as crianças de não frequentar as aulas são maiores do que o retorno delas aos colégios.

“Já falei anteriormente do dever moral de reabrir escolas para todos os alunos com segurança. Sempre fomos orientados por nossos especialistas científicos e médicos, e agora sabemos muito mais sobre o coronavírus do que no início do ano”, disse o premiê. Em março, o governo ordenou o fechamento de escolas para conter a propagação do coronavírus. No entanto, em junho, alguns grupos de crianças foram obrigados a voltar às aulas. “É de vital importância que nossos filhos voltem à escola para aprender e estar com os amigos”, acrescentou Johnson. Conselheiros médicos do governo têm insistido na necessidade de “manter a distância social” para limitar a transmissão “tanto dentro como fora da sala de aula, especialmente entre trabalhadores e estudantes mais velhos e adultos”. O Reino Unido registrou mais de mil casos diários por Covid-19 nos últimos três dias, chegando a um total de 326.086 infecções desde o início da pandemia.

*Com Agência EFE