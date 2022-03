Restrições de viagem devido à Covid-19 são encerradas totalmente no Reino Unido

Nas últimas 24 horas o país registrou 89.717 casos diários de infecções pelo novo coronavírus e 138 mortes

Banco de imagens/Pexels Viajantes que não estiverem vacinados não vão mais ter que fazer o teste de coronavírus para entrar no Reino Unido



As últimas restrições de viagens ao Reino Unido que ainda vigoravam para conter a Covid-19 foram suspensas nesta sexta-feira, 18. A partir de agora, os viajantes que não estiverem vacinados não vão mais ter que fazer o teste de coronavírus para entrar no país, regra que já havia sido erradicada para quem foi imunizado. Também não será necessário preencher e enviar o formulário de localização do passageiro. A remoção dessas últimas medidas sobre viagens ocorre quase dois anos após a introdução dos primeiros bloqueios para conter a propagação do vírus. De acordo com os últimos números oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde britânico, nas últimas 24 horas o país identificou mais 89.717 casos diários de Covid-19 e 138 mortes relacionadas à doença.

O Governo britânico programou a mudança para ocorrer antes do próximo feriado de Páscoa, em abril, pensando em uma retomada mais forte do turismo. Apesar disso, o governo ainda recomenda que os britânicos que forem viajar verifiquem os regulamentos nos países para onde vão já que muitos ainda aplicam restrições e testes. “Tudo pelo que trabalhamos, as vacinas, os testes e os sacrifícios feitos em todo o país significam que finalmente, quase dois anos depois, todos podemos viajar sem restrições burocráticas”, disse o secretário de Estado da Aviação britânico, Robert Courts.

*Com informações da EFE