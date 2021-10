Revista inglesa elege São Paulo como melhor cidade para paquerar e bairro do Rio entre os mais legais do mundo

Capital paulista é seguida por Xangai e Istambul; no Rio, bairro da Saúde foi o melhor avaliado

NELSON ANTOINE / ESTADÃO CONTEÚDO Praça Roosevelt foi citada pela revista Time Out como um bom lugar para levar o par para tomar um drink



A cidade de São Paulo foi eleita pela revista ‘Time Out’ como a melhor do mundo para quem busca paquerar e encontrar novos relacionamentos. No levantamento, a publicação inglesa ouviu 27 mil pessoas de diversas cidades do mundo, e São Paulo ficou no topo da lista por 55% dos residentes afirmarem que é um bom local para ‘ficar com as pessoas’, o que significa que é o melhor lugar para ter bons ‘matches’ no aplicativo Tinder. A revista ainda recomendou aos visitantes que ‘esqueçam o lado financeiro’ da cidade e foquem na diversão, como as centenas de pizzarias ou ao levar o par para tomar um drink na Praça Roosevelt. O pódio foi completo com Xangai, na China, bem avaliada por 49% dos habitantes, e Istambul, na Turquia, 46%. A capital paulista foi a única cidade brasileira citada na lista.

Em outro ranking divulgado pela Time Out, o bairro da Saúde, na zona portuária do Rio de Janeiro, foi citado como o 25º mais legal ou ‘descolado’ do mundo, recomendando aos turistas que conheçam os ‘charmosos bares antigos’, prestem atenção na arquitetura colonial portuguesa, visitem o Morro da Conceição, a Pedra do Sal e o restaurante Casa Omolokum, além de citar o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio. Mais uma vez, foi o único local brasileiro mencionado. O topo desta lista foi ocupado por Norrebro, em Copenhague, na Dinamarca, seguido por Andersonville, em Chicago, nos Estados Unidos, e Jongno 3-ga, em Seul, na Coreia do Sul.