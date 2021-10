Exposição ‘Eu, Ayrton Senna da Silva’ encanta visitantes em São Paulo

Mostra fica em cartaz até o dia 15 de novembro, no Shopping VillaLobos, na zona oeste

LUIZ PRADO/ESTADÃO CONTEÚDO Exposição relembra história do piloto, que foi tricampeão de Fórmula 1



Em cartaz na capital paulista e aberta ao público até 15 de novembro, a exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva” aproxima os visitantes da história do piloto de Fórmula 1. A mostra está dividida em 10 temas diferentes. Um holograma em 3D com tecnologia de última geração e inteligência artificial chama a atenção. A narração é feita com a voz do próprio Senna. As imagens do piloto também guiam os visitantes. A curadora da mostra, Karina Israel diz que há muita interação com o público. “Quando o visitante entra, ele pode fazer uma foto que depois vai aparecer dentro da exposição”, conta.

Ainda na fila, os estudantes José Vitor e Larissa Madela demonstravam toda a expectativa para ver de perto os bastidores da trajetória do piloto. “O coração não para de bater rápido. Estou curioso para ver como eles recriaram ele”, disse José. “Estou bem ansiosa também, ouvi falar muito bem da exposição. Me disseram que dá para ouvir a voz do Ayrton. Estou tremendo para entrar”, comentou Larissa. Os fãs podem conhecer cada detalhe da vida e carreira do ídolo, desde as primeiras vitórias no kart na infância até a conquista do tricampeonato mundial de Fórmula 1. Uma das salas tem o título “apetite voraz”. A curadora Karina Israel explica o motivo: “Quando ele estava no Brasil, Ayrton gostava de comer aquela comida brasileira, bife, batata frita, e quando ia para o exterior ele procurava comida italiana. Então a gente trouxe um macarrão, uma pasta enrolada em um garfo para representar isso. Ele comia bem”, diz.

A exposição é para todas as idades, principalmente para aqueles que se encantaram com os recordes do ídolo, como o empresário Maurício Vendruscolo, que aproveitou a oportunidade para relembrar a história na companhia dos filhos pequenos. “Vim lembrar um pouco dessa história tão gostosa que a gente teve a oportunidade de passar, eles não, não viram o Senna correr, mas eu sempre falei muito da paixão que eu tinha por ele e pelo Senna. E o objetivo foi trazer eles para conhecer um pouco mais”, disse. A exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva” fica no Shopping VillaLobos, localizado na zona oeste da capital paulista. O uso de máscara é obrigatório. Crianças menores de 16 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

*Com informações do repórter Daniel Lian