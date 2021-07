Risco de infecção grave por Covid-19 em crianças é extremamente baixo, diz estudo

Mortalidade infantil é de dois casos a cada 1 milhão, segundo pesquisa realizada no Reino Unido

SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Crianças têm poucos riscos de terem infecção grave por Covid-19



O risco de infecção grave ou morte de crianças por Covid-19 é extremamente baixo, segundo um estudo que analisou casos registrados pelo sistema de saúde do Reino Unido, realizado por cientistas das Universidades College London, Bristol, York e Liverpool. A mortalidade infantil é de dois casos a cada 1 milhão de crianças. No primeiro ano de pandemia, 25 menores morreram devido à doença. A pesquisa, no entanto, concluiu que a maioria deles tinha comorbidades. Quinze tinham condições pré-existentes ou deficiências neurológicas. Segundo os dados, 61 crianças morreram após testar positivo para coronavírus. No entanto, 36 delas foram a óbito por outras causas. O estudo concluiu ainda que jovens obesos, com doenças cardíacas ou neurológicas, têm mais riscos. As crianças negras e asiáticas com mais de dez anos estão entre a maioria das vítimas.