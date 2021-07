Número de mortes por Covid-19 registra queda há 12 dias no Brasil

Nas últimas 24 horas, foram 1.773 falecimentos pela doença, totalizando 530.179 óbitos; média móvel nos últimos sete dias chegou a 1.451, o menor registro desde o dia 5 de março

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -20% e indica tendência de queda



O Brasil registrou 1.733 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 530.179 óbitos desde o início da pandemia, apontam dados do Ministério da Saúde. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.451, o menor registro desde o dia 5 de março. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -20% e indica tendência de queda, sendo o 12º dia seguido de baixa nesse comparativo. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com a média móvel de mortes acima de duas mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, em 12 de abril. Atualmente, apenas dois Estados apresentam tendência de alta nas mortes: Acre e Paraná. Quanto aos casos confirmados, o país já registra 18.962.762 infecções, com 53.824 contaminações no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 48.655 novos diagnósticos por dia, a mais baixa desde 23 de fevereiro. Isso representa uma variação de -35% em relação aos registrados na média há duas semanas, o que mostra um ritmo de queda também nos diagnósticos. Em seu pico, esse índice chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho.

*Com informações do repórter Daniel Lian