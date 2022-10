Rishi Sunak é eleito como novo premiê do Reino Unido

Ex-ministro das Finanças de Boris Johnson assume cargo no lugar de Liz Truss que renunciou após seis semanas

Susannah Ireland / AFP Rishi Sunak derrotou Liz Truss e assume o cargo de primiê britânico no lugar de Boris Johnson



Rishi Sunak, neto de imigrantes indianos, é o novo premiê do Reino Unido. Ele é o primeiro descendente de asiático a chegar ao poder. O ex-ministro das Finanças de Boris Johnson assume o lugar de Liz Truss que renunciou ao cargo na quinta-feira, 20, após seis semanas no poder – ela foi eleita no dia 6 de setembro. Sunak aparecia entre os favoritos para assumir. Em setembro, ele já tinha disputado com a antiga primeira-ministra, mas foi derrotado por ela. Ele se tornou premiê após Penny Mourdaunt, que não obteve apoio suficiente para apresentar candidatura, desistir, nesta segunda-feira, 24, o que o deixou como único candidato. “Rishi Sunak foi eleito líder do Partido Conservador”, anunciou o responsável do grupo parlamentar Graham Brady. Pouco antes, Mordaunt reconheceu sua derrota no Twitter e forneceu seu “pleno apoio” ao ex-ministro das Finanças, que se tornou o primeiro chefe de Governo de uma minoria étnica no Reino Unido. Ele é o terceiro premiê britânico em menos de dois meses. O líder do Partido Conservador vai precisar ser aprovado pelo Rei Charles III, e, após o veredito, será oficializado no cargo. Ainda não há uma data certa sobre quando será a transferência de poder, porém, há expectativas que seja nessa semana.

Sunak vai ter um futuro complicado pela frente, pois precisa lidar com a a catástrofe do inverno, alto custo de vida, em particular com a elevação a partir de outubro de 80% do teto da tarifa de energia e maior inflação em 40 anos. Como proposta de governo, ele defendeu a necessidade de manter os aumentos de impostos decididos por ele mesmo antes de deixar o ministério das Finanças e de oferecer ajudas públicas aos mais necessitados. Ele deve promover cortes profundos nos gastos para tentar reconstruir a reputação fiscal, no momento em que o país entra em recessão, arrastado pelo aumento do custo de energia e alimentos. O Reino Unido está travado em um estado de crise permanente desde que votou em 2016 para deixar a União Europeia, desencadeando uma batalha em Westminster sobre o futuro do país que permanece sem solução até hoje. Sunak chamou a atenção nacional quando, aos 39 anos, tornou-se ministro das Finanças de Boris Johnson, assim que a pandemia da Covid-19 atingiu o Reino Unido, desenvolvendo o bem-sucedido esquema de licença.

Rishi Sunak, 42 anos, é ex-ministro das Finanças de Boris Jonhson e foi um dos primeiros a pedir demissão após uma série de escândalos que abalaram o governo. Este neto de imigrantes indianos também sofreu com sua imagem de traidor que precipitou a queda de Boris Johnson ao deixar o governo. Ele teve seu nome envolvido em polêmicas e os casos giravam em torno do status fiscal vantajoso de sua esposa bilionária indiana, que lhe permitia evitar o pagamento de milhões em impostos no Reino Unido, e a autorização de residência nos EUA que Sunak tinha até o ano passado. Se vencer a eleição, ele será o primeiro hindu a ocupar o cargo. Ex-analista do banco Goldman Sachs e funcionário de um fundo especulativo, casado com a filha de um magnata indiano, Sunak acumulou uma fortuna pessoal substancial antes de se tornar um deputado em 2015. Defensor do Brexit, foi nomeado ministro das Finanças em 2020, um cargo importante em meio à pandemia, mas foi criticado por fazer muito pouco para combater a sufocante crise do custo de vida.

*Com informações da AFP e Reuters