Rishi Sunak reconhece ‘desafio econômico profundo’ do Reino Unido e se compromete em recuperar país

Novo premiê britânico agradeceu o apoio que o consagrou no cargo e afirmou que vai trabalhar incessantemente para superar os desafios

Daniel LEAL / AFP Rishi Sunak é o primeiro hindu a assumir o cargo de premiê do Reino Unido



Em seu primeiro pronunciamento após ser eleito como primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, prometeu estabilidade e unidade e agradeceu ao apoio recebido que o consagrou como primeiro premiê de origem asiática. “Não há dúvidas que enfrentamos um desafio econômico profundo. Precisamos de estabilidade e unidade. Farei da minha prioridade número um, a unidade do nosso país e partido. Porque esse será o único caminho para superar os desafios que enfrentamos e construir um futuro próspero para os nossos filhos e netos”, disse o ex-ministro das Finanças nesta segunda-feira, 24. “Prometo servir a vocês com integridade e humildade e trabalhar incessantemente”, acrescentou. Sunak agradeceu o apoio das pessoas e saldou Liz Truss. “Maior privilégio da minha vida servir o partido que eu amo e devolver ao país a qual devo tanto. O Reino Unido é um país maravilhoso”, disse. Sunak foi eleito primeiro-ministro nesta segunda após Penny não obter apoio suficiente para apresentar candidatura e desistir, o que o deixou como único candidato. “Rishi Sunak foi eleito líder do Partido Conservador”, anunciou o responsável do grupo parlamentar Graham Brady. O novo premiê já aparecia como o favorito para vencer, e o caminho ficou ainda mais fácil quando viu seus adversários desistindo.

Este bilionário e ex-executivo do setor bancário, neto de imigrantes indianos, que estudou nas escolas de elite britânica, será o primeiro chefe de Governo de religião hindu no momento em que começa o Diwali, importante festividade hinduísta muito popular entre a comunidade indiana britânica. Defensor da ortodoxia orçamentária, ele é considerado por muitos parlamentares de direita como a pessoa adequada para tranquilizar os mercados e retirar o Reino Unido da crise econômica e social, agravada pelos planos ultraliberais de Truss em um momento de elevada inflação. Apesar de já ser considerado primeiro-ministro, ele ainda precisa da autorização do Rei Charle III para ser oficializado no cargo. Ainda não se sabe quando o encontro entre os dois vai ocorrer, porém, tudo indica que seja ainda nesta semana.