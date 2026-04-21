Robô da Nasa encontra moléculas orgânicas em Marte; descoberta indica que planeta era habitável

A descoberta dos mais de 20 compostos orgânicos no solo marciano ocorreu após a realização de um experimento químico inédito

Planeta Marte



O robô explorador (rover) Curiosity, da Nasa, descobriu uma mistura diversificada de moléculas orgânicas em Marte, incluindo substâncias químicas amplamente consideradas como os “blocos de construção” da origem da vida na Terra.

A descoberta dos mais de 20 compostos orgânicos no solo marciano ocorreu após a realização de um experimento químico inédito e fornece pistas cruciais sobre a habitabilidade passada do planeta.

Os achados mostram que a superfície marciana pode preservar os tipos de moléculas que poderiam servir como indícios de vida antiga, especialmente porque algumas delas (os heterociclos de nitrogênio) são a base que formam os ácidos nucleicos (DNA e RNA). Assim, encontrar essas peças em rochas em Marte sugere que os “ingredientes” necessários para a vida estavam presentes e foram preservados.

Essas moléculas foram encontradas em arenitos ricos em argila na Cratera Gale, que os cientistas acreditam ter aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Isso sugere que a diversidade química foi preservada apesar da radiação e de processos geológicos ao longo de bilhões de anos.

O experimento, no entanto, não consegue distinguir entre compostos orgânicos provenientes de uma possível vida passada em Marte e aqueles formados por processos geológicos ou trazidos por meteoritos.

Segundo os pesquisadores, mesmo que as moléculas tenham sido produzidas no próprio planeta, elas podem ter sido criadas por processos geológicos e químicos sem a intervenção de seres vivos (produção abiótica). Para verificar se seriam sinais de vida passada, seria necessário enviar as amostras de rochas para a Terra.

Apelidado de Curiosity, o rover que fez a descoberta foi lançado em 2011 e pousou na cratera Gale em 2012, como parte da missão Mars Science Laboratory. Ele é o maior robô explorador já enviado a Marte e tem como objetivo responder à seguinte pergunta: “Marte já teve as condições ambientais adequadas para sustentar pequenas formas de vida?”.

Até o momento, o rover encontrou com suas ferramentas evidências químicas e minerais de ambientes habitáveis no passado de Marte. Ele continua explorando o registro rochoso de uma época em que o planeta poderia ter abrigado vida microbiana.

Havia vida em Marte?

A caracterização da matéria orgânica é descrita pelos cientistas da Nasa como um pilar para explorar tanto a habitabilidade quanto a busca por sinais de vida. No entanto, a confirmação de moléculas orgânicas complexas, por si só, indica apenas que Marte possuía os “ingredientes necessários” para sustentar a vida como a conhecemos – ou seja, não confirma a existência de vida passada, mas, sim, que Marte era habitável.

As amostras foram coletadas em sedimentos de antigos lagos e rios na Cratera Gale. Esse tipo de ambiente, rico em argila, é considerado ideal para concentrar e preservar matéria orgânica por bilhões de anos, o que reforça que o planeta já teve condições ambientais propícias, segundo o artigo com as descobertas publicado pelos cientistas nesta terça-feira (21) na revista Nature Communications.

“É realmente útil ter evidências de que matéria orgânica antiga está preservada, pois essa é uma forma de avaliar a habitabilidade de um ambiente. E se quisermos buscar evidências de vida na forma de carbono orgânico preservado, isso demonstra que é possível”, explica Amy Williams, professora de Ciências Geológicas na Universidade da Flórida e cientista nas missões dos rovers Curiosity e Perseverance em Marte.

Liderado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, o Curiosity conduziu o experimento em 2020, na região de Glen Torridon da cratera.

Entre as mais de 20 substâncias químicas identificadas pelo experimento, o rover detectou uma molécula contendo nitrogênio com uma estrutura semelhante aos precursores do DNA – uma substância química nunca antes identificada em Marte. O Curiosity também identificou benzotiofeno, uma substância química sulfurosa com dois anéis, frequentemente trazida aos planetas por meteoritos.

“O mesmo material que choveu sobre Marte proveniente de meteoritos é o que choveu sobre a Terra, e provavelmente forneceu os blocos de construção para a vida como a conhecemos em nosso planeta”, diz a cientista na nota divulgada pela Universidade da Flórida.