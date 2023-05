Robô desmaia após trabalhar por 20 horas sem parar; veja vídeo

Um vídeo de um robô desmaiando após passar 20 horas trabalhando, viralizou na internet e rendeu uma série de comentários irônicos, relacionado ao mercado de trabalho. Trata-se do Digit, um produto da empresa Agility Robotics, que foi desenvolvido para trabalhar na linha de frente da fábrica. Ele foi feito para conseguir realizar atividades extensivamente mostrando todos os recurso e circuitos que foram utilizados. “Com uma taxa de sucesso de 99% em cerca de 20 horas de demonstrações ao vivo, a Digit ainda sofreu algumas quedas no ProMat”, escreveu a empresa em sua conta oficial no Twitter. “Não temos provas, mas achamos que nossa equipe de vendas orquestrou isso para que pudessem falar sobre a durabilidade e membros de troca rápida do Digit”, acrescentaram. A vice-presidente de comunicações da Agility Robotics, Liz Clinkenbeard, disse que as quedas que acontecem com o robô estão geralmente associadas a erros de software ou por conta de sensores, coisa que, segundo ela, demoram em todos de 15 a 20 minutos para serem resolvidas.

With a 99% success rate over about 20 hours of live demos, Digit still took a couple of falls at ProMat.

We have no proof, but we think our sales team orchestrated it so they could talk about Digits quick-change limbs and durability. #ConspiracyTheories pic.twitter.com/aqC5rhvBTj

— Agility Robotics (@agilityrobotics) April 6, 2023