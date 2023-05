Ron DeSantis: conheça o principal adversário de Trump para concorrer à presidência dos EUA

Apesar de ser considerado uma figura em ascensão no Partido Republicano, principalmente após sua reeleição na Flórida em 2022, ele é relativamente novo na política; sua esposa deve ser sua maior aliada para chegar à Casa Branca

Gianrigo MARLETTA / AFPTV / DC POOL / TWITTER / @RonDeSantis / AFP Ron DeSantis, 44 anos, é onsiderado uma figura em ascensão no Partido Republicano



O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou na quarta-feira, 24, sua candidatura para concorrer nas primárias das eleições de 2024 dos Estados Unidos. Ele é considerado o principal concorrente do ex-presidente Donald Trump para ser o candidato do Partido Republicano. “Estou concorrendo à presidência dos Estados Unidos para liderar o grande retorno dos Estados Unidos”, disse ele durante uma entrevista com o magnata Elon Musk, onde anunciou sua candidatura. Aos 44 anos, ele se perfila como maior rival de Trump na disputa pela nomeação republicana. O vencedor das primárias enfrentará em novembro do próximo ano o candidato escolhido pelo Partido Democrata, muito provavelmente o atual presidente, Joe Biden. Apesar de ser considerado uma figura em ascensão no Partido Republicano – ele tem políticas muito conservadoras em temas como educação, aborto e imigração -, principalmente após sua reeleição em 2022 por uma vitória esmagadora, ele é relativamente novo na política. Foi eleito pela primeira vez em 2012 para fazer parte da Câmara dos Representantes. Seis anos depois, em 2018, tendo o apoio decisivo de Trump que o apadrinhou, foi eleito governador da Flórida. Isso aconteceu após uma tentativa frustrada de chegar ao Senado.

De Santis, que é conservador, é visto como uma esperança para os republicanos que buscam uma alternativa ao ex-presidente Donald Trump, cujas ideias ele compartilha, mas não os excessos, não vem tendo uma boa aceitação do público. Após o anúncio de sua candidatura, cerca de 100 manifestantes se reuniram em um trecho da avenida Brickell, em Miami, para mostrar rejeição ao homem que eles chamaram de “fascista” e “racista”, antes de seguirem rumo a um hotel onde doadores e apoiadores do governador haviam se reunido. Os manifestantes carregavam cartazes com slogans como “O bom povo da Flórida se levanta contra DeSantis”, “Nós nos opomos ao fascismo”, “Nunca DeSantis” e “DeSantis contra a classe trabalhadora”, além de outras bandeiras com as cores do arco-íris da comunidade LGBTQIAPN+. Durante o evento de quarta ele reforçou suas promessas de construir um muro na fronteira com o México, afirmou que nenhum imigrante tem direito de entrar nos EUA ilegalmente, atacou a politização do clima e definiu a China como “maios ameça geopolítica”.

Sua visão conservadora o deu uma ampla cobertura midiática e uma reeleição triunfal em 2022. Mas a briga pela candidatura republicana revelará se seu novo status no partido é suficiente para superar Trump. Várias pesquisas registram uma vantagem folgada do ex-presidente sobre o governador, embora os resultados devam ser vistos com cautela, já que ainda faltam meses para as primárias. Para muitos, DeSantis, filho de uma família de classe trabalhadora, veterano de guerra e formado em Harvard e Yale, tem um sério déficit de carisma se comparado ao espalhafatoso bilionário do setor imobiliário. Para reverter esse cenário, De Santis deve apostar em sua esposa, que será uma aliada essencial para compensar sua reputação de homem frio. Casey DeSantis, mãe de seus filhos, é sobretudo, sua primeira conselheira política, o que faz dela uma figura importante em sua campanha pela indicação republicana para 2024. Esta ex-jornalista de 42 anos nunca está longe do governador da Flórida em eventos importantes e se apresenta com a mesma desenvoltura diante dos microfones e dos eleitores. “Ela não é apenas sua conselheira mais próxima, a mais inteligente, mas também sua arma secreta”, disse Jared Moskowitz, ex-membro do governo DeSantis, ao jornal The New York Times.

Após a passagem do furacão Ian no ano passado, ela arrecadou fundos para as vítimas e foi ao local do desastre para mostrar-lhes sua empatia, exatamente o que falta ao marido, segundo seus críticos. Para além das políticas ultraconservadoras que promove, a personalidade do governador é uma incógnita. “Sempre me perguntam: ‘quem é Ron DeSantis?'”, diz ela em um vídeo divulgado para a campanha de reeleição de seu marido em 2022. Ela descreve o governador como um pai amoroso para seus três filhos (Madison, Mason e Mamie) e o pilar da família quando foi diagnosticada com câncer de mama em 2021. A doença está em remissão há mais de um ano. Essa imagem de um marido dedicado é importante para o republicano. Tão conservadora quanto o marido, Casey DeSantis foi até apelidada de “cogovernadora”, por estar profundamente envolvida em todas as decisões. O caminho para a Casa Branca é longo e difícil, com um rival de peso como Donald Trump. Mas, se Ron DeSantis atingir seu objetivo, grande parte do sucesso se deverá a Casey, de acordo com muitos observadores. O próprio governador parece saber disso. Em seu último livro, ele afirma que conhecer sua esposa foi “o momento de maior sorte” da sua vida.

Apesar do atrito em que existe hoje entre o governador da Flórida e a Disney, ele se Casey se casaram em 2009 na Disneylândia, no centro da Flórida. A desavença entre o político e a gigante de entretenimento começou ano passado após a Disney criticar uma lei promovida por ele no ano passado, classificando-a de homofóbica. Atualmente, DeSantis está em uma disputa com a Disney por um território no entorno do parque de diversões em Orlando. Isso porque ele usou seu poder de governador para assumir Reedy Creek Improvement District, um distrito especial da Flórida outorgado em 1960 à Disney e que a gigante de entretenimento administrava como um governo local.