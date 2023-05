Ron DeSantis promete liderar ‘grande retorno americano’ durante anúncio de candidatura à presidência dos EUA

Principal adversário de Donald Trump, o governador da Flórida vai disputar as primárias do Partido Republicano; confirmação foi feita na quarta-feira, 24, ao lado de Elon Musk

EFE/Giorgio Viera Ron DeSantis, governador da Flórida anuncia candidatura para eleições 2024 nos Estados Unidos



O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou na quarta-feira, 24, sua candidatura para as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos. Ele é o principal adversário de Donald Trump para concorrer às primárias do Partido Republicano. A confirmação de sua candidatura foi feita ao lado do magnata Elon Musk durante um evento, mediado pelo empresário de tecnologia David Sacks, no Twitter Space. “Eu sou Ron DeSantis e estou me candidatando à presidente para liderar nosso grande retorno americano”, disse o republicano em um vídeo publicado no Twitter. O anúncio do governador da Flórida aconteceu em meio a problemas técnicos, com microfones com ecos, longos períodos de silêncio e falhas que fechavam os aplicativos de celular. Mais de 400 mil pessoas tentavam ouvir a conversa ao vivo no Twitter, mas o áudio apresentou repetidas falhas antes mesmo de DeSantis aparecer. Durante a transmissão, foi possível ouvir Elon Musk dizer que, devido ao grande número de pessoas conectadas, os servidores da plataforma estavam sobrecarregados. Um dia antes do anúncio o dono do Twitter havia dito em um evento do ‘Wall Street Journal’ na terça-feira, 23, ele disse que o que aconteceria na quarta era algo inédito porque “a primeira vez que algo assim acontecia nas redes sociais, com perguntas e respostas em tempo real e sem roteiro”.

A candidatura do governador da Flórida não é nenhuma novidade, afinal, ele já havia dado indícios e dito que brigaria para assumir a Casa Branca no próximo ano. Ele até chegou até a dizer que três candidatos em disputa têm chances reais, mas apenas dois podem vencer, ele e Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos e que já anunciou que vai tentar o segundo mandato. Durante o evento de quarta ele reforçou suas promessas de construir um muro na fronteira com o México, afirmou que nenhum imigrante tem direito de entrar nos EUA ilegalmente, atacou a politização do clima e definiu a China como “maios ameça geopolítica”. DeSantis se perfila como maior rival de Trump na disputa pela nomeação republicana. O vencedor das primárias enfrentará em novembro do próximo ano o candidato escolhido pelo Partido Democrata, muito provavelmente o atual presidente, Joe Biden. Em entrevista à emissora Fox News após o ocorrido no Twitter, o governador tentou resgatar sua reputação ligada à ordem e competência. “Se você me indicar, prometo que, em 20 de janeiro de 2025, ao meio-dia, serei o cara no lado oeste do Capitólio, com a mão esquerda sobre a Bíblia, e a direita, erguida, prestando juramento como o 47º presidente dos Estados Unidos. Sem mais desculpas, temos que fazê-lo”, declarou.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg — Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023

As falhas na transmissão repercutiram não só nas redes sociais como viraram motivo de diversão para o atual presidente, Joe Biden, e Donald Trump. A campanha do democrata que busca a reeleição, reagiu rapidamente ao problema técnico, em um tuíte com um link para a sua página de arrecadação de fundos e a legenda: “Este link funciona”. No campo republicano, o favorito das primárias, Donald Trump, brincou em sua rede social, Truth Social, publicando: “Meu botão vermelho é maior, melhor, mais forte e funciona”, referindo-se a um trocadilho que usou certa vez com o líder norte-coreano, Kim Jong Un. Trump também acrescentou: “Uau. O lançamento de DeSanctus no Twitter foi um desastre. Sua campanha inteira será um desastre’. A pré-candidatura do governador traz esperança para os republicanos que buscam uma alternativa ao ex-presidente Donald Trump, cujas ideias ele compartilha, mas não os excessos. Contudo, ele terá que reverter os números indicados nas pesquisas que o colocam bem atrás do ex-presidente. No último balanço, segundo a média das pesquisas do site Real Clear Politics, um agregador de dados, DeSantis tem 19,9% das intenções de votos, enquanto o ex-presidente Donald Trump aparece com média de 56%.

Antes de Trump se tornar o primeiro presidente norte-americano a virar réu, o governador da Flórida aparecia nas primeiras posições para concorrer pelo Partido Republicano, contudo, com a condenação de Trump, ele viu seu favoritismo despencar. Em 2018, DeSantis, que tem 44 anos e é mais novo do que seus principais rivais, chegou a ser apadrinhado por Trump para se tornar governador da Flórida. Ele foi reeleito em 2022 por uma vitória esmagadora, o que o tornou uma figura em ascensão no Partido Republicano. Atualmente, DeSantis está em uma disputa com a Disney por um território no entorno do parque de diversões em Orlando. Isso porque ele usou seu poder de governador para assumir Reedy Creek Improvement District, um distrito especial da Flórida outorgado em 1960 à Disney e que a gigante de entretenimento administrava como um governo local. O atrito acirrou no final do ano passado, quando a empresa criticou uma lei do governador que proíbe o ensino de assuntos relacionados à orientação sexual e à identidade de gênero em escolas fundamentais da Flórida.