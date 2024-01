Ron DeSantis desiste da corrida presidencial nos EUA e declara apoio à candidatura de Donald Trump

Governador da Flórida não teve um bom desempenho no caucus de Iowa realizado na última segunda-feira, 15, no qual foi derrotado por 30 pontos percentuais pelo ex-presidente do país

Reprodução / X @rondesantis

O governador da Flórida, Ron DeSantis, comunicou neste domingo, 21, que está suspendendo sua campanha pela nomeação dos republicanos para a vaga do partido na disputa pela presidência dos Estados Unidos (EUA). DeSantis, que era considerado inicialmente como a alternativa mais forte a Donald Trump, decidiu endossar o empresário contra a única candidata restante na corrida, Nikki Haley. Em um vídeo publicado no seu perfil do X (antigo Twitter), o governador afirmou que está “orgulhoso por ter cumprido com minhas promessas” e que não vai “parar agora, mas quero dar a Donald Trump outra chance. Ele é superior ao atual presidente, Joe Biden”. A decisão ocorre apenas dois dias antes das eleições primárias de New Hampshire, que estão previstas para ocorrer nesta terça-feira, 23.

Após o caucus de Iowa, realizado na última segunda-feira, 15, ele ficou 30 pontos percentuais atrás de Trump. Esta margem de vitória histórica em Iowa deixou claro que DeSantis teria dificuldades em superá-lo. “Caso houvesse algo que eu pudesse fazer para produzir um resultado favorável […] eu faria, mas não posso solicitar aos nossos apoiadores que ofereçam o seu tempo e doem seus recursos se não tivermos uma visão clara do caminho para a vitória”, disse. Confira a publicação do governador: