Russa desmaia em casa e é devorada por 20 gatos de estimação

Especialistas dizem que essa é uma reação comum dos animais da raça Maine Coon quando ficam por um longo período sem se alimentar

Reprodução/site/TheSun Gatos devoraram partes do corpo da dona e foram encontrados famintos pela polícia



Uma criadora de pets foi devorada por seus 20 gatos de estimação após desmaiar e morrer em sua casa em Bataysk, na Rússia. De acordo com o jornal inglês The Sun, os conhecidos da mulher, que não teve a identidade revelada, deram falta dela já que há tempos não comparecia ao trabalho e nem atendia o telefone, por isso acionaram a polícia para irem até sua casa. Chegando lá, eles encontraram o corpo da russa comido e os restos mortais parcialmente devorados. Os gatos de grande porte e da raça Maine Coon estavam famintos quando as autoridades chegaram no lugar.

A polícia acredita que ela esteja morta há duas semanas, mas ainda fazem as investigações em seus restos em decomposição para terem respostas mais concretas. Para o especialista em resgate de animais que cuidou de alguns dos gatos sobreviventes, é compreensível o porque os animais tiveram essa atitude. “Os gatos foram deixados sozinhos por duas semanas, não havia comida, então o que mais comer?” disse. “É compreensível né? Eles comeram o que tinha”, acrescentou. Alguns dos gatos foram transferidos para cuidados veterinários, já outros, que apresentam melhores condições, foram direcionados para novos donos pelo valor de 29 euros cada (R$ 180 na cotação atual). Entretanto, não há informações se os novos cuidadores foram informados sobre do gosto dos animais por carne humana.