Rússia restringirá meios de comunicação dos EUA em resposta a sanções contra canal estatal

Porta-voz de Vladimir Putin disse que a censura é justificada porque os russos se encontram ‘em estado de guerra’

EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK Novo-ogaryovo (Federação Russa), 28/03/2024.- O presidente russo, Vladimir Putin, preside uma reunião com membros do Conselho de Segurança por meio de videoconferência na residência estatal de Novo-Ogaryovo, nos arredores de Moscou, Rússia, 29 de março de 2024. (Rússia, Moscou)



A Rússia vai impor restrições aos meios de comunicação americanos em seu território, em resposta às sanções de Washington ao canal russo RT, indicou nesta sexta-feira o Kremlin. “Uma resposta simétrica não é possível, porque não existe nenhuma agência estatal nos Estados Unidos, nenhum canal estatal nos Estados Unidos”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à agência estatal russa RIA Novosti. “No entanto, haverá medidas para restringir a divulgação de informações dos seus meios de comunicação”, acrescentou Peskov, sem especificar as restrições. O porta-voz da Presidência disse ainda que a censura “é justificada” porque a Rússia se encontra “em estado de guerra”. “No estado de guerra em que nos encontramos, as restrições são justificadas, assim como a censura é justificada”, reiterou Peskov à agência estatal TASS.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os Estados Unidos anunciaram sanções na quarta-feira contra duas entidades e dez pessoas, incluindo vários funcionários do RT, financiado pelo Estado russo, acusando-os de interferência nas eleições presidenciais de novembro. Entre os alvos de sanções estão a editora-chefe do RT, Margarita Simonian, e sua adjunta, Elizaveta Yurievna Brodskaia. A maioria dos meios de comunicação americanos reduziu ou retirou seus jornalistas da Rússia desde que Moscou lançou sua ofensiva na Ucrânia e impôs leis contra a reportagem independente sobre o conflito.

O país, em ofensiva contra a Ucrânia desde fevereiro de 2022, lançou uma campanha de repressão contra vozes críticas e meios de comunicação independentes, razão pela qual aparece no último lugar do ranking de liberdade de imprensa de 2024 da ONG Repórteres Sem Fronteiras. A Casa Branca afirma que o presidente Vladimir Putin estava “ciente” das ações de interferência eleitoral atribuídas ao RT. Referindo-se às sanções contra o RT, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, María Zajárova, afirmou na quinta-feira que trata-se de uma manobra típica da campanha pré-eleitoral nos Estados Unidos.

*Com informações da AFP

`Publicado por Sarah Américo