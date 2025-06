Rússia acusa Ucrânia de ser responsável por explosões em pontes ferroviárias que deixaram sete mortos

Ataques ocorreram na noite de sábado (31) nas regiões russas de Kursk e Bryansk, na fronteira com o território ucraniano, e causaram o descarrilamento de três comboios: um de passageiros, um de carga e um de controle

A Rússia acusou a Ucrânia, nesta terça-feira (3), de estar por trás das explosões que, no último fim de semana, causaram o desabamento de duas pontes e acidentes ferroviários, deixando sete mortos e mais de 100 feridos. “Está claro que os terroristas, seguindo ordens do regime de Kiev, planejaram tudo com a máxima precisão para que suas explosões afetassem centenas de civis”, afirmou em comunicado o Comitê de Investigação russo, responsável pelas principais investigações criminais.

As explosões ocorreram na noite de sábado (31) nas regiões russas de Kursk e Bryansk, na fronteira com a Ucrânia. Elas causaram o descarrilamento de três comboios (um de passageiros, um de carga e um de controle), deixando sete mortos e 113 feridos, incluindo crianças, segundo os investigadores. Uma investigação por “atos de terrorismo” foi aberta, segundo a mesma fonte. Até o momento, a Ucrânia não reagiu às acusações.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, foram registrados frequentes casos ou tentativas de sabotagem de ferrovias e outras infraestruturas na Rússia, especialmente em regiões de fronteira. No entanto, até o momento, nenhum incidente com um número tão elevado de mortos havia sido registrado.

Além disso, no fim de semana, a Ucrânia também atacou a Força Aérea russa em vários bases, algumas localizadas longe das linhas de frente, após ter introduzido drones explosivos clandestinamente na Rússia. Nesta terça-feira, os serviços de segurança ucranianos também reivindicaram a responsabilidade por um ataque com explosivos a uma ponte na Crimeia, que liga a península anexada por Moscou ao território russo.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório