Especialistas da ONU e Unesco discutem o futuro da água em Belo Horizonte, em preparação para a COP30

Seminário Internacional Águas para o Futuro 2025 é gratuito, começa nesta terça (3) e debaterá soluções concretas para mudanças climáticas e segurança hídrica

Pixabay



A partir desta terça-feira (5) até quinta, Belo Horizonte recebe o Seminário Internacional Águas para o Futuro 2025, evento que discutirá segurança hídrica e resiliência urbana em preparação para a COP30. O encontro, gratuito mediante inscrição, será realizado no Teatro Unimed – Minas Tênis Clube, das 9h às 17h, como parte da programação da Semana do Meio Ambiente. O seminário reunirá especialistas da ONU, da Unesco e representantes de 28 países, além de autoridades públicas, pesquisadores, universidades e organizações da sociedade civil. O tema central será “Cidades resilientes no enfrentamento das mudanças climáticas”, com foco na articulação entre ciência, políticas públicas e cooperação internacional.

A iniciativa é coordenada pelo Programa Hidrológico Intergovernamental (PHI) da Unesco, pelo Ceregas (Centro Regional para a Gestão de Águas Subterrâneas da América Latina e do Caribe) e pelo ISARM Américas. A realização é do Instituto Espinhaço, do Centro IDeSCA e da HMN Consultoria. O evento conta com o apoio de instituições como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Estado, a Semad-MG, o CREA-MG, o SEBRAE-MG, a FecomercioMG e a Copasa.

A programação inclui painéis temáticos, fóruns e palestras, com a participação de gestores públicos, cientistas, representantes do setor privado e de organizações da sociedade civil. A expectativa é de receber cerca de 500 participantes por dia.

Segundo o presidente do Instituto IDeSCA e idealizador do evento, Breno Carone, o objetivo é construir soluções concretas para os desafios ambientais. “Queremos mobilizar cidades, instituições e lideranças para transformar os desafios climáticos em ações efetivas. O seminário é um espaço de construção coletiva voltado à sustentabilidade dos territórios”, afirmou.