Rússia adiciona ‘movimento satanista internacional’ na lista de organização terrorista

Medida decorre de uma decisão do Supremo Tribunal russo, que em julho já havia determinado a proibição do movimento, apesar de não existir uma organização formalmente registrada com esse nome

As autoridades da Rússia incluíram, nesta sexta-feira (19), o chamado “movimento satanista internacional” na lista oficial de organizações terroristas e extremistas do país. A decisão abre caminho para que pessoas reconhecidas pela Justiça como ligadas ao grupo sejam submetidas a penas severas de prisão. A inclusão foi confirmada no site do serviço russo de monitoramento de transações financeiras. A medida decorre de uma decisão do Supremo Tribunal da Rússia, que em julho já havia determinado a proibição do movimento, apesar de não existir uma organização formalmente registrada com esse nome.

Segundo a Procuradoria-Geral, que apresentou o pedido, o movimento “se baseia em ideologia extremista, ódio e hostilidade contra religiões tradicionais”. O texto ainda afirma que seus seguidores praticariam rituais ocultistas, homicídios e outros crimes, inclusive contra menores de idade.

A decisão lembra a tomada pelo governo russo em 2023, quando o país incluiu o chamado “movimento internacional LGBTQIA+” na mesma lista, provocando forte reação internacional e alertas sobre intensificação da repressão contra essa comunidade. O presidente Vladimir Putin, aliado próximo da Igreja Ortodoxa russa, já acusou repetidamente o Ocidente de ser “decadente” e “satânico”, especialmente pela tolerância a minorias sexuais. Nos últimos anos, autoridades investigaram diversos crimes cometidos por pessoas que se identificavam como satanistas, incluindo casos de assassinatos ligados a rituais.

