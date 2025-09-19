Jovem Pan > Notícias > Mundo > Rússia adiciona ‘movimento satanista internacional’ na lista de organização terrorista

Rússia adiciona ‘movimento satanista internacional’ na lista de organização terrorista

Medida decorre de uma decisão do Supremo Tribunal russo, que em julho já havia determinado a proibição do movimento, apesar de não existir uma organização formalmente registrada com esse nome

  • Por Jovem Pan
  • 19/09/2025 17h06
  • BlueSky
Gavriil GRIGOROV/ POOL/AFP vladimir Putin russia Procuradoria-Geral diz que movimento satanista 'se baseia em ideologia extremista, ódio e hostilidade contra religiões tradicionais'

As autoridades da Rússia incluíram, nesta sexta-feira (19), o chamado “movimento satanista internacional” na lista oficial de organizações terroristas e extremistas do país. A decisão abre caminho para que pessoas reconhecidas pela Justiça como ligadas ao grupo sejam submetidas a penas severas de prisão. A inclusão foi confirmada no site do serviço russo de monitoramento de transações financeiras. A medida decorre de uma decisão do Supremo Tribunal da Rússia, que em julho já havia determinado a proibição do movimento, apesar de não existir uma organização formalmente registrada com esse nome.

Segundo a Procuradoria-Geral, que apresentou o pedido, o movimento “se baseia em ideologia extremista, ódio e hostilidade contra religiões tradicionais”. O texto ainda afirma que seus seguidores praticariam rituais ocultistas, homicídios e outros crimes, inclusive contra menores de idade.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A decisão lembra a tomada pelo governo russo em 2023, quando o país incluiu o chamado “movimento internacional LGBTQIA+” na mesma lista, provocando forte reação internacional e alertas sobre intensificação da repressão contra essa comunidade. O presidente Vladimir Putin, aliado próximo da Igreja Ortodoxa russa, já acusou repetidamente o Ocidente de ser “decadente” e “satânico”, especialmente pela tolerância a minorias sexuais. Nos últimos anos, autoridades investigaram diversos crimes cometidos por pessoas que se identificavam como satanistas, incluindo casos de assassinatos ligados a rituais.

Leia também

Putin 'realmente me decepcionou', afirma Trump
Após recepção da família real, Trump se reúne com Keir Starmer nesta quinta-feira

*Com informações da AFP

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >