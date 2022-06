Rússia afirma que já evacuou 1,93 milhão de pessoas da Ucrânia

Chefe do Centro Nacional de Gestão de Defesa da Rússia disse que ‘operação militar especial’ aconteceu sem a participação de autoridades ucranianas

Alexey DANICHEV / SPUTNIK / AFP 'Operação militar especial' de Putin já teria evacuado 1,93 milhão de pessoas da Ucrânia



Desde o início da chamada “operação militar especial”, organizada pelo presidente russo, Vladimir Putin, foram levadas mais de 1,93 milhão de pessoas da Ucrânia para o país vizinho. Isso é o que afirma o chefe do Centro Nacional de Gestão de Defesa da Rússia, Mikhail Mizintsev, conforme pela agência local de notícias Sputnik. Apenas ao longo da última sexta-feira, 17, a Rússia evacuou, sem a participação das autoridades ucranianas, 29.733 pessoas, desde “áreas perigosas” no país vizinho a aquelas que denomina de Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, na região do Donbas. Dessa forma, segundo Mizintsev, desde o início do conflito, foram levadas para o território russo 1,936 milhões de pessoas, sendo 307 mil delas menores de idade. O chefe do Centro Nacional de Gestão de Defesa ainda afirmou que Moscou destinou mais de 33 mil toneladas de ajuda humanitária para os civis da Ucrânia.

*Com informações da EFE.