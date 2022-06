Ucrânia e Rússia anunciam nova troca de civis por prisioneiros

O corpo de um soldado morto em combate também foi recuperado pelos ucranianos na mesma negociação

ANATOLII STEPANOV / AFP A Guerra na Ucrânia ainda está acontecendo após 4 meses



O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou neste sábado, 18, a troca de cinco civis com nacionalidade do país, que ficaram em liberdade após a soltura de cinco prisioneiros russos, sem ter sido especificado se eram militares. De acordo com informação divulgada pela Direção Geral de Inteligência ucraniana, quatro tinham sido capturados pelas tropas de Moscou durante os confrontos que aconteceram em Kiev, antes da batida em retirada dos militares da Rússia, no fim de março. Além disso, junto com os cinco civis, a Ucrânia também recuperou o corpo de um soldado morto em combate, segundo a mesma fonte. Nesta sexta-feira, 17, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, anunciou a libertação de uma profissional de saúde presa pelas tropas russas em Mariupol. A ucraniana, detida em meados de março, ficou famosa ao conseguir contrabandear um cartão de memória com vídeos da cidade portuária, alvo de intenso ataque de Moscou. Nos últimos anos, Ucrânia e Rússia trocaram, em várias ocasiões, os corpos de soldados mortos. Além disso, foram feitas cerca de uma dezena de trocas de prisioneiros militares e civis.

*Com informações da EFE