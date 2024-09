Rússia afirma que mudanças no governo de Kiev ‘não influenciarão perspectivas de negociações’

As declarações do porta-voz russo Dmitri Peskov coincidiram com o anúncio, em Kiev, da renúncia do ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, que estava no cargo desde 2020

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse nesta quarta-feira (4) que as atuais mudanças no governo da Ucrânia não influenciarão “de forma alguma” as perspectivas de um processo de negociação. “Não, isto não influenciará de forma alguma e não tem nada a ver com as perspectivas de um processo de negociação”, respondeu Peskov, citado pela agência de notícias oficial TASS, a uma pergunta sobre os impactos que poderão ter as mudanças governamentais na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o porta-voz frisou que a Rússia toma nota de todas as informações provenientes da Ucrânia.

As declarações de Peskov coincidiram com o anúncio em Kiev da renúncia do ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, que estava no cargo desde 2020. Sua renúncia acontece depois de os ministros da Justiça, das Indústrias Estratégicas e do Ambiente também terem apresentado suas demissões ao Parlamento ucraniano, juntamente com o chefe do Fundo de Propriedade do Estado. O presidente Volodmir Zelenski já vinha antecipando os seus planos para remodelar o governo da Ucrânia.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte