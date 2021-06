Rússia aprova lei para excluir os opositores de Putin das eleições

O texto determina que serão proibidos de participar do pleito líderes, apoiadores e membros de entidades “extremistas”, classificação que deve ser atribuída às organizações de Alexei Navalny

EFE/EPA/SERGEI ILYIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL Vladimir Putin é presidente da Rússia desde 2012



O Senado da Rússia aprovou nesta quarta-feira, 2, uma lei que pode impedir os aliados de Alexei Navalny, o principal opositor do presidente Vladimir Putin, de disputarem as eleições. O texto determina que serão proibidos de participar do pleito líderes, apoiadores e membros de entidades consideradas “extremistas”, classificação que em breve deve ser atribuída às organizações de Navalny. Além disso, também seriam afetadas diversas pessoas que fazem doações a organizações ativistas. A legislação foi aprovada com 146 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção. Para entrar em vigor, no entanto, ela ainda precisa da aprovação final de Putin. Os críticos afirmam que essa proibição representa uma opressão deliberada poucos meses antes das próximas eleições parlamentares, que ocorrerão em setembro.