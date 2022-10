Rússia assume formalmente controle da usina nuclear de Zaporizhia

Apropriação está escrita no decreto assinado por Putin nesta quarta-feira, 5, que finaliza a anexação de regiões na Ucrânia

STRINGER / AFP Segurança em frente à Usina Nuclear de Zaporizhzhia em Enerhodar (Energodar), Zaporizhzhia Oblast, em meio à ação militar russa em andamento na Ucrânia



A Rússia assumiu formalmente o controle da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa e que tem sido uma das tensões na guerra com a Ucrânia. Há meses a usina está nas mãos dos russos, mas só agora, após Vladimir Putin anexar a região e assinar um decreto – atos não reconhecidos por Kiev e pela comunidade internacional – que o controle passou a ser russo. “O governo deve garantir que as instalações nucleares da usina […] sejam aceitas como propriedade federal”, diz o decreto, publicado dias antes de uma possível visita à Rússia do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi. Mais cedo, Putin já havia informado o interesse em supervisionar as operações da usina nuclear de depois de anexar formalmente a região mais ampla de Zaporizhia, informou a agência de notícias estatal RIA nesta quarta-feira, citando uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores. “A usina nuclear de Zaporizhia está agora no território da Federação Russa e, portanto, deve ser operada sob a supervisão de nossas agências relevantes”, disse o vice-chanceler Sergei Vershinin, segundo a RIA. Não ficou claro como a Rússia planeja operar a usina e se tentaria introduzir sua própria equipe no complexo. Outra agência de notícias estatal russa, a Tass, informou que Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o órgão de vigilância nuclear da ONU, visitará Moscou nos próximos dias para discutir a situação na usina.