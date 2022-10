Russos fogem da guerra e deixam corpos de soldados para trás

Tropas de Putin sofrem derrotas no campo de batalha mesmo com a anexação de quatro regiões; agência Associated Press registrou ao menos 18 mortos largados no chão

Reprodução/site/AssociatedPress/AP Photo/Evgeniy Maloletka Soldados ucranianos fazem ronda em cidade recuperada



Um dia após Vladimir Putin anunciar a anexação de quatro regiões da Ucrânia, soldados russos começaram a fugir dos territórios por causa do aperto do certo feito pelos ucranianos, que tem obtido vitória significativa desde o começo do mês de setembro. Durante a fuga, que mostra a mais recente derrota militar de Moscou, os soldados russos deixaram para trás os corpos de combatentes que lutaram na guerra. No sábado, as tropas de Putin recuaram em Lyman, uma cidade estratégica que estava controlada pela Rússia desde maio. Na terça-feira, 4, o presidente ucraniano informou que uma operação de retiradas dos ‘inimigos’ começou a ser realizada em Luhansk. De acordo com uma reportagem realizada pela agência Associated Press, ao menos 18 corpos de soldados de soldados russos estavam largados chão. Os ucranianos mortos foram recuperados pelas tropas de Volodymyr Zelensky. Enquanto os russos foram deixados para trás. Além das derrotas no campo de batalha, Putin também sofre com a perda de soldados, o que fez com que ele recrutasse mais de 200 mil mil reservistas como parte da mobilização lançada há duas semanas. De acordo com a agência, a bravura política do Kremlin não condiz com a desordem que Putin enfrenta em meio aos avanços ucranianos e tentativas de estabelecer novas fronteiras. Nesta quarta, o líder russo finalizou a anexação das regiões ao assinar uma lei que as torna território russo, contudo, tudo isso foi feito em meio as derrotas que ele vem sofrendo e a incerteza da Rússia de saber como vão delimitar os territórios, uma vez que não os ocupa completamente.