Rússia ataca centro de transfusão de sangue na Ucrânia

Ataque deixou ‘mortos e feridos’, mas números não foram divulgados pelo governo; um fabricante aeronáutico também foi bombardeado

Anatolii Stepanov / AFP Ucrânia e Rússia seguem em conflito há um ano e seis meses



A Rússia intensificou seus ataques à Ucrânia neste sábado, 5, com um bombardeio a um centro de transfusão de sangue em Kharkiv (leste) que deixou “mortos e feridos”, e outro contra um fabricante aeronáutico em Khmelnytskyi (centro), anunciou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, horas depois de Kiev atacar um petroleiro russo no Estreito de Kerch. “Uma bomba aérea guiada” atingiu o centro de saúde em Kupiansk, uma cidade a poucas dezenas de quilômetros da fronteira com a Rússia, disse Zelensky nas redes sociais, acrescentando que as equipes de resgate estavam “combatendo o fogo”. Pouco antes, o presidente ucraniano informou em seu discurso matinal que mísseis russos haviam atingido as instalações do grupo aeronáutico ucraniano Motor Sich, uma das empresas requisitadas pelo governo no início da guerra. A fábrica da Motor Sich está localizada perto de Jmelnitski, cerca de 300 quilômetros a sudoeste de Kiev. A região, onde está situada uma importante base aérea ucraniana, tem sido alvo regular de ataques russos nos últimos meses. Em sua intervenção, Zelensky permaneceu desafiador e enfatizou que “não importa quantos ataques russos ocorram, eles não servirão para nada ao inimigo”.

Horas antes, Kiev anunciou que havia atingido com drones um petroleiro russo no Estreito de Kerch, o que prejudicou por algumas horas o tráfego em uma ponte estratégica que liga Rússia à península da Crimeia, em um momento de grande tensão no Mar Negro. As operações militares dos dois países na região se tornaram mais intensas desde que a Rússia abandonou, no mês passado, o acordo que permitia à exportação de grãos ucranianos por esta rota marítima. O navio russo “SIG” foi atingido às 23h20 (17h20 de Brasília) de sexta-feira ao sul do Estreito de Kerch, informou neste sábado a agência federal de transporte marítimo da Rússia no Telegram. A diplomacia russa condenou o ataque e afirmou que alvo era um “navio civil”. Também destacou que Kiev “não apenas colocou a tripulação em risco de morte, como também provocou uma ameaça de desastre ambiental em larga escala”.

*Com informações do Estadão Conteúdo