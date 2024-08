Rússia ataca instalações de energia na Ucrânia e deixa ao menos 4 mortos

Autoridades ucranianas afirmam que a Rússia atacou 15 regiões na maior campanha de bombardeios efetuada em várias semanas

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO Rússia ataca Ucrãnia com 100 mísseis de diversos tipos e uma centena



Um ataque russo em larga escala com drones e mísseis contra instalações do setor de energia na Ucrânia, nesta segunda-feira (26), deixou ao menos quatro mortos e levando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a reivindicar a ajuda dos aliados europeus. As autoridades ucranianas afirmam que a Rússia atacou 15 regiões na maior campanha de bombardeios efetuada em várias semanas, com “mais de 100 mísseis de diversos tipos e uma centena de [drones] Shahed”, segundo Zelensky. Trata-se de “um dos ataques russos mais importantes”, disse o presidente. “Há muitos danos no setor de energia”, acrescentou. “Poderíamos fazer muito mais para proteger vidas se a aviação dos nossos vizinhos europeus trabalhasse em conjunto com nossos F-16 e com nossa defesa aérea”, afirmou Zelensky no Telegram.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que executou um “bombardeio em larga escala” contra instalações de energia necessárias para o “funcionamento do complexo industrial-militar da Ucrânia”. “Todos os alvos foram atingidos”, acrescentou, também no Telegram. Pouco depois dos bombardeios, um “dispositivo voador” sobrevoou o território da Polônia, país-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), afirmando que “provavelmente” se tratava de um drone. “As características mostram que não era um míssil hipersônico, balístico ou teleguiado”, afirmou à imprensa o general Maciej Klisz, comandante das forças operacionais polonesas.Diversos países condenaram os ataques. Os Estados Unidos denunciaram um bombardeio “escandaloso” e o Reino Unido o tachou de “covarde”. Por sua vez, a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, acusou a Rússia de “tentar destruir o abastecimento” de eletricidade da Ucrânia.

Zelenskyy: Russia launched more than 100 missiles and 100 drones, a lot of damage was caused to the energy infrastructure. The Polish army claims: a foreign aerial object penetrated our airspace during the attack on Ukraine pic.twitter.com/NFtc69MN7N — Kk (@westport60) August 26, 2024

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo