Rússia bate mil mortos por Covid-19 em 24 horas pela primeira vez

Número de casos bateu recorde pelo quinto dia consecutivo, com 33.208 novas ocorrências em um dia

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cerca de 48 milhões de russos estão com o esquema vacinal completo



A Rússia superou pela primeira vez neste sábado, 16, a marca dos mil mortos por Covid-19 em apenas 24 horas, com 1.002 óbitos no período. Já o número de casos bateu recorde pelo quinto dia consecutivo, com 33.208 novas ocorrências em um dia. Segundo a Reuters, as autoridades russas atribuem os altos números à lenta campanha de vacinação contra o coronavírus no país. Apesar da agilidade da Rússia em desenvolver a própria vacina, a Sputnik V, os cidadãos veem o imunizante com desconfiança, ainda de acordo com a agência. Cerca de 48 milhões estão com o esquema vacinal completo no país, conforme dados da força-tarefa de combate ao vírus. A população total é de 144 milhões de russos. A Rússia registra oficialmente 222.315 mortes e 7.958.384 casos.