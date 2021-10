Comitê da FDA apoia dose de reforço de vacina da Johnson & Johnson para adultos nos EUA

Órgão também recomendou a terceira dose da Moderna e já autorizou o reforço da Pfizer

Reuters Vacina única da Johnson & Johnson está sendo recomendada para nova dose



O Comitê Consultivo da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) endossou unanimemente nesta sexta-feira, 15, a recomendação de uma dose de reforço da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 para todos os adultos. O órgão fez a recomendação um dia depois de declarar apoio à aplicação de uma dose de reforço da vacina da Moderna para vários grupos – pessoas com mais de 65 anos, adultos com maior risco médico e trabalhadores com maior risco de infecção – os mesmos para os quais a terceira dose da Pfizer já está sendo administrada. No caso da vacina de dose única da Johnson & Johnson, os especialistas disseram que o reforço é recomendado para todos os adultos, sem distinção, e pelo menos dois meses após a primeira aplicação. Cerca de 7 milhões de americanos receberam a terceira dose da vacina da Pfizer – a única para a qual o reforço foi aprovado até agora. O presidente dos EUA, Joe Biden, manifestou confiança na quinta-feira de que a FDA e o Centro de Controle de Doenças do país (CDC) acabariam aprovando as doses de reforço das vacinas de Moderna e J&J e previu que a aprovação poderia ocorrer dentro das próximas duas semanas.

*Com informações da EFE